النشره اليوميه لاسعار الخضار والفواكه يوم الخميس الموافق ٧-٥-٢٠٢٠م في السوق المركزي للخضار والفواكة بالجملة سيئون للمنتجات ذات الجودة الجيدة ⋆
خاص/نخبة_حضرموت
بطاطس٢٢٠٠-٢٤٠٠ كيس
طماطم ٣٠٠٠-٦٠٠٠
بصل ابيض
بصل احمر ٣٠٠٠-٣٥٠٠
جزر.٥٠٠٠-٥٥٠٠
باميه١٤٠٠٠-١٥٠٠٠
باذنجان ٦٠٠-
كوسه ٤٠٠٠-٦٠٠٠
خيار ٦٠٠٠-٧٥٠٠
بيبار. ٣٠٠٠-٦٠٠٠
بسباس ٣٠٠٠-٣٥٠٠
فاصوليا خضراء
كوبش كبير ٦٠٠-١٠٠٠
كوبش صغير٢٥٠٠ -٣٠٠٠
موز ٧٨٠٠ – ٨٠٠٠
باباي ٣٥٠٠-٤٠٠٠
حبحب كبير. ٣٠٠ -٣٢٠ريال كجم الواحد
حبحب وسط
حبحب صغير
حبحب مدور كبيركجم الواحد
حبحب مدور صغير
شمام كبير٥٥٠٠-٥٨٠٠
شمام صغير
عنب ابيض
عنب رازقي
عنب عاصمي
عنب اسود
برتقال بلدي
برتقال أبو سرة
يوسفي آنسي
يوسفي ماربي
يوسفي صعدي
مانجو سوداني كبير ١١٠٠٠
مانجو سوداني صغير
مانجو قلب الثور كبير
مانجو قلب الثور صغير
مانجو سمكة كبير ١١٠٠٠-
مانجو سمكة صغير
مانجو تيمور-٢٣٠٠٠
مانجو مومباي
مانجو بركاني
مانجو اخر
تفاح
ليمون٩٠٠٠-١١٥٠٠
بلح
رمان
خوخ
مكتب الزراعه والري الوادي والصحراء
ادارةالتسويق الزراعي
وحدةالمعلومات التسويقية.
مدى الأسعار في السوق يمثل اسعار المنتجات ذات الجودة الجيدة
معلومات عن كمية وحجم العبوات المخصصه لبيع المنتجات الزراعية في السوق المركزي بسيون
الصنف. العبوة
البطاطس. كيس ٧ كجم
البطاطس . سلة ٢٠ كجم
طماطم. سلة ٢٠ كجم
البصل. دش ٢٠ كجم
الجزر. سلة ١٦ كجم
باميا. سلة ١٠ كجم
باذنجان. سلة ١٠ كجم
كوسا. سلة ٢٠ كجم
بيبار. سلة ٦ كجم
خيار سلة ١٠ كجم
بسباس. سلة ١٠ ك
موز. سلة ٢٠ كجم
باباي. سلة ١٥ كجم
شمام. سلة ٢٠ كجم
عنب. سلة ٢٠ كجم
برتقال بلدي. سلة ٢٠ كجم
يوسفي. سلة ١٨-٢٠ كجم
مانجو. سلة ٢٠ كجم
تفاح. سلة ٢٠ كجم
الليمون. سلة ٢٠ كجم
بلح. سلة ٢٠ كجم
رمان. سلة ٢٠ كجم
فرسك. سلة ٢٠ كجم
صادر عن مكتب الزراعه والري الوادي والصحراء
ادارةالتسويق الزراعي
وحدةالمعلومات التسويقية