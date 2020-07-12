النشره اليوميه لاسعار الخضار والفواكه يوم الاحد الموافق ١٢-٧-٢٠٢٠م في السوق المركزي للخضار والفواكة بالجملة سيئون للمنتجات ذات الجودة الجيدة ⋆
بطاطس١٦٠٠-١٨٠٠ كيس
طماطم ١٠٠٠٠-١٤٠٠٠
بصل ابيض
بصل احمر ١٥٠٠-٣٣٠٠
جزر.٥٥٠٠-٦٥٠٠
باميه٧٠٠٠-٩٠٠٠
باذنجان ٥٠٠- ٨٠٠
كوسه ٣٠٠٠-٩٠٠٠
خيار ٧٠٠٠-٨٠٠٠
بيبار. ٣٠٠٠-٤٥٠٠
بسباس ٢٥٠٠-٤٠٠٠
فاصوليا خضراء
كوبش كبير ١٣٠٠-١٥٠٠
كوبش صغير
موز ٧٠٠٠-٧٥٠٠
باباي ٦٠٠٠-٧٠٠٠
حبحب كبير. ١٣٠ -٢٠٠ريال كجم الواحد
حبحب وسط
حبحب صغير
حبحب مدور كبيركجم الواحد
حبحب مدور صغير
شمام كبير
شمام صغير
عنب ابيض١١٠٠٠-١٣٠٠٠
عنب رازقي١٤٠٠٠-١٦٠٠٠
عنب عاصمي ١٨٠٠٠-٢٢٠٠٠
عنب اسود
برتقال بلدي
برتقال أبو سرة
يوسفي آنسي
يوسفي ماربي
يوسفي صعدي
مانجو سوداني كبير٨٠٠٠-١٠٠٠٠
مانجو سوداني صغير
مانجو قلب الثور كبير١٥٠٠٠-١٦٠٠٠
مانجو قلب الثور صغير
مانجو سمكة كبير ١٥٠٠٠-١٦٠٠٠
مانجو سمكة صغير
مانجو تيمور
مانجو مومباي
مانجو بركاني
مانجو اخر
تفاح ٩٠٠٠-١٠٠٠٠
ليمون٦٠٠٠-٧٠٠٠
بلح برحي ٨٠٠٠-١٢٠٠٠
رمان
خوخ
مكتب الزراعه والري الوادي والصحراءادارةالتسويق الزراعيوحدةالمعلومات التسويقية.
مدى الأسعار في السوق يمثل اسعار المنتجات ذات الجودة الجيدة
معلومات عن كمية وحجم العبوات المخصصه لبيع المنتجات الزراعية في السوق المركزي بسيون
الصنف. العبوةالبطاطس. كيس ٧ كجمالبطاطس . سلة ٢٠ كجمطماطم. سلة ٢٠ كجمالبصل. دش ٢٠ كجمالجزر. سلة ١٦ كجمباميا. سلة ١٠ كجمباذنجان. سلة ١٠ كجمكوسا. سلة ٢٠ كجمبيبار. سلة ٦ كجمخيار سلة ١٠ كجمبسباس. سلة ١٠ كموز. سلة ٢٠ كجمباباي. سلة ١٥ كجمشمام. سلة ٢٠ كجمعنب. سلة ٢٠ كجمبرتقال بلدي. سلة ٢٠ كجميوسفي. سلة ١٨-٢٠ كجممانجو. سلة ٢٠ كجمتفاح. سلة ٢٠ كجمالليمون. سلة ٢٠ كجمبلح. سلة ٢٠ كجمرمان. سلة ٢٠ كجمفرسك. سلة ٢٠ كجم
صادر عن مكتب الزراعه والري الوادي والصحراءادارةالتسويق الزراعيوحدةالمعلومات التسويقية