أخبار نادي برشلونة

النصيحة التي غيرت مسيرة ميسي للأبد !

29 أبريل، 2020
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النصيحة التي غيرت مسيرة ميسي للأبد !

هاي كورة- كان محظوظ ليونيل ميسي عندما ترعرع في برشلونة مع العديد من النجوم الكبار مثل رونالدينيو وصامويل إيتو .

إيتو قال “حين كان ميسي في لاماسيا تردد على الفريق الأول كثيرا وكنا نعلم أنه سيكون في يوم من الأيام كما هو الآن… أنا سعيد لأنه بفضل مجهوده وموهبته حقق كل ذلك”.

أضاف إيتو “ميسي أظهر لي أنه لم يتغير حيث التقيت به ذات يوم وقال وقتها إن مسيرته تغيرت بفضل نصيحتي له، لقد أخبرته أنه كان يتعين عليه تغيير شيئين أو 3 في حياته لكن موهبته كانت حاضرة دائمًا…ميسي اعترف لي أن مسيرته تغيرت بفضل نصيحتي التي لن أكشف عنها”


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