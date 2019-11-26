النعاش وسالم عوض : الأخفش يفتتح البطولة .. غداً المنتخب اليمني يواجه نظيره الإماراتي في بطولة خليجي 24 بالدوحة

يستهل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم عند الساعة التاسعة والنصف من مساء غداً الثلاثاء بتوقيت العاصمة المؤقتة عدن مشواره في بطولة خليجي 24 التي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة 26 نوفمبر الجاري – 8 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمانية منتخبات.

ويلعب المنتخب اليمني مباراته الأولى مساء اليوم أمام نظيره المنتخب الإماراتي وسيسبق مباراة المنتخبين اليمني والإماراتي المباراة الافتتاحية التي تجمع المنتخبين القطري والعراقي.

ويشارك المنتخب اليمني في البطولة ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات قطر والإمارات والعراق فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.

ويدخل المنتخب اليمني لقائه الأول في البطولة بمعنويات مرتفعة بحثاً عن تحقيق الفوز الأول له في بطولات الخليج منذ مشاركته الأولى في خليجي 16 بالكويت العام 2003م، ورغم الطموحات الكبيرة التي يدخل بها اللقاء إلا أنه سيكون أمام مواجهة صعبة خاصة أن خصمه في اللقاء المنتخب الإماراتي الذي يريد أن يستهل مشواره بظهور طيب يمنحه البداية الجيدة التي تمكنه من المنافسة على أحد بطاقتي التأهل إلى المربع الذهبي.

وعقد اليوم المؤتمر الصحفي لمدرب منتخبنا سامي نعاش الذي أكد تطلعه لتحقيق أول فوز في بطولات الخليج أمام المنتخب الإماراتي، مشيراً إلى أنه تابع بعض مباريات المنتخب الإماراتي خلال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم وكأس آسيا وأطلع على مستوى المنتخب، منوهاً أن الجميع يعلم أنه لا توجد أي بطولات في بلادنا والدوري متوقف ما جعل الجهاز الفني والمنتخب يعاني من ذلك.

وقال: لكن المنتخب من خلال مشاركاته خلال الفترة الماضية في بطولة غرب آسيا والتصفيات الآسيوية المزدوجة وصل إلى جاهزية فنية جيدة وبطولات الخليج لديها أجواء ومنافسات خاصة ومنتخبنا وقع في مجموعة قوية ومع منتخبات لديها حضور وبطولات على الصعيد الآسيوي والعربي.

وأشار النعاش إلى أن منتخبنا الوطني مستعد جيدا للمنتخب الإماراتي ودائما ما يقدم مستوى جيد في أولى مبارياته ببطولات الخليج وأن الجهاز الفني واللاعبين عاقدين العزم على تحقيق نتيجة جيدة وايجابية في المباراة الأولى وأنهم سيدخلون اللقاء بحثاً عن الفوز.

من جانبه أوضح قائد منتخبنا الوطني وعميد لاعبي اليمن في بطولات الخليج الحارس المخضرم سالم عوض أن المنتخب لا يخشى مواجهة المنتخب الإماراتي، منوهاً أن كرة القدم لعبة جماعية وأن لاعبينا يعرفون جيداً قدرات وإمكانات المنتخب الإماراتي.

وأضاف: نحترم جميع منتخبات المجموعة ولدينا العزيمة وبمؤازرة جماهيرنا الوفية المتواجدة بالدوحة سنبذل قصارى جهودنا لإهدائهم نتيجة ايجابية، وحقيقة فالمنتخب عازم على الظهور بشكل مشرف في هذه المشاركة الخليجية التاسعة.

وعن تأثر المنتخب بالخسارة من منتخب سنغافورة بهدفين لهدف في التصفيات الآسيوية المزدوجة في المباراة التي أقيمت الثلاثاء الماضي تطرق عوض إلى انه تم طي مباراة سنغافورة وأن المنتخب سيدخل البطولة بروح وعزيمة جديدة وتحقيق نتائج جيدة تسعد الشعب اليمني.

وسيقام حفل افتتاح البطولة عند الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة المؤقتة عدن والذي يستمر قرابة ربع ساعة وسيشهد الحفل الافتتاحي للبطولة مشاركة الفنان اليمني الشهير صلاح الأخفش الذي سيشارك في الحفل مع نخبة من الفنانين العرب.