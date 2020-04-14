الخبر اليمني

النقد الدولي يعلن إعفاء اليمن من فوائد الديون لمدة ستة أشهر

14 أبريل، 2020
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النقد الدولي يعلن إعفاء اليمن من فوائد الديون لمدة ستة أشهر

│الخبر | متابعات

أعلن صندوق النقد الدولي إعفاء 25 دولة من فوائد الديون لمدة ستة أشهر قادمة كمرحلة أولية، للمساعدة في مواجهة كورونا من بينها اليمن.
وقال بيان صادر عن المديرة العامة لصندوق النقد كريستالينا جورجييفا إن القرار الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق يسري فوراً” و”يوفّر منحاً لأفقر أعضائنا وأكثرهم ضعفاً لتغطية التزاماتهم المتعلّقة بالديون في صندوق النقد الدولي لمرحلة أولية تمتد على الأشهر الستّة المقبلة، وسيساعدهم على تخصيص المزيد من مواردهم المالية الشحيحة نحو الجهود الطبية الطارئة الحيوية وغيرها من جهود الإغاثة”.
وبحسب البيان فإن الدول المستفيدة من هذه القرارات هي ”اليمن وأفغانستان وبنين وبوركينا فاسو وجمهورية أفريقيا الوسطى وتشاد وجزر القمر والكونغو وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغامبيا وغينيا وغينيا-بيساو وهايتي وليبيريا ومدغشقر وملاوي ومالي والموزمبيق والنيبال والنيجر ورواندا وساو تومي وبرينسيبي وسيراليون وجزر سليمان وطاجيكستان وتوغو”.
وتعاني اليمن من حرب مستمرة منذ أكثر من 5 سنوات تسببت بأسوأ أزمة إنسانية كارثية على مستوى العالم.

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