النوبي يترأس اجتماعاً موسعاً في ردفان وإجراءات مشددة لمواجهة فيروس كورونا

عدن24 | صبري عسكر

ترأس العميد مختار النوبي قائد اللواء الخامس دعم وإسناد قائد محور كرش القتالي اجتماعاً موسعاً مساء الخميس الموافق 14 رمضان ضم قيادات السلطة المحلية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس الانتقالي ومدراء الأمن ومكاتب الصحة في رباعيات ردفان وذلك للوقوف على الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة خطر فيروس كورونا ووضع خطة موسعة وفق المعايير الوقائية وسبل الوقاية للحد من انتشاره بما يُحقق ضمان سلامة الأهالي ومواطني رباعيات ردفان

وفي الإجتماع الموسع رحب قائد اللواء الخامس دعم وإسناد العميد مختار النوبي بكافة قيادات السلطة المحلية والانتقالي والأمن العام ومكاتب الصحة مقدماً شكره وتقديره لهم على إستجابتهم للدعوة وكذلك الجهود الجبارة التي يبذلونها في مديريات ردفان الأربع كلاً في مهامه ومجاله ” متمنياً لهما التوفيق والنجاح في اعمالهم ومزيدا من الرقي والتقدم في العمل الإداري والخدمي “وتطرق القائد ” الـنـوبـي ” إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا مديريات ردفان

داعيًا إلى تضافر الجهود من قبل الجميع القطاعات الحيوية والخدمية والمنظمات والقيادات المحلية والمجتمعية لمواجهة هذا الوباء القاتل وتوعية المجتمع والحد من انتقال عدوى الفيروس بين المواطنين والالتزام بالعزل المنزلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى ” مشددا في هذا الصدد على إتخاذ الإجراءات الأمنية الفاعلة لتطبيق حظر التجوال في رباعيات ردفان لمواجهة جائحة كورونا ” ثم شهد الإجتماع تداول عدد من المقترحات والتوصيات الجديدة والهامة بما يتعلق بهذا الوباء الفيروسي ”

وأقـر الإجتماع على الآتي حسب الإمكانيات والوسائل المتاحة

1- العمل على تجهيز محجر عام لرباعيات ردفان في المعهد التقني وبإشراف طبي برئاسة الدكتور ” صالح ” اخصائي العيون بالإضافة إلى عدد من الأطباء ومدراء مكاتب الصحة على أن تتسخر الإمكانات للمحجر من قبل الاخوة مدراء العموم وان تقوم مكاتب الصحة بإحضار المعدات والمستلزمات الطبية المتوفرة لديها إلى المحجر للإستفادة منها وتسجل كعهده إلى نهاية المهمة وتعود لأصحابها ،

2- اغلاق أسواق القات بالمديريات على أن يتم بيعـه في أماكن بعيدة عن حالة الازدحام ،

3- إغلاق المساجد وتوقيف صلاة الجماعة ،

4- العمل بالارشادات والتعليمات الطبية التي تساعد في مجابهة هذا الفيروس ،

5- استمرار فرق التوعية في عملها في الأحياء والمناطق والأماكن العامة في شرح وتوضيح طرق الوقاية من هذا الفيروس القاتل وعلى أن يعمل الجميع كفريق واحد وأن يستشعر الكل بالمسئولية وحشد كل الإمكانيات لمواجهة هذه الوباء القاتل

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