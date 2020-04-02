النيابة العامة بالوادي والصحراء تفرج عن 42 سجينا من السجن العام بسيؤن تنفيذا لتوجيهات معالي النائب العام للجمهورية الدكتور علي الاعوش حفظه الله ⋆

سيئون(نخبة حضرموت) خاص

استكملت اللجنة المشكلة برئاسة القاضي عبدالناصر بن سنكر رئيس نيابة استئناف سيؤن وعضوية كلا من القاضي حلمي بن دهري وكيل نيابة سيؤن والقاضي سعيد لرضي وكيل نيابة تريم والاخوه عيسي الحبشي رئيس قلم نيابة الاستئناف وعبدالكريم باشعيوث رئيس قلم نيابة سيؤن، اعمالها يومنا هذا الخميس 2/4/2020والتي بدأت يوم امس بالنزول الي السجن المركزي بالوادي للقاء السجناء والوقوف على الحالات المستحقه للافراج بموجب توجيهات معالي النائب العام للجمهورية حفظه الله والذي امر بالافراج عن السجناء الذين امضوا نصف العقوبة المحكوم بها ، وكذا بالضمان لمن امضى فترة محكوميتة وبقي على ذمة حقوق خاصة نظرا لمايعيشة العالم من جائحة كورونا.. وبعد مراجعة الكشوفات والحالات قررت اللجنة الافراج عن عدد 42 سجينا ممن تنطبق عليهم الشروط منهم تم الافراج عنهم مباشرة ومنهم من تبقى على ذمةالضمان ،،وتستكمل النيابات المعنية الاجراءات اللازمة بذلك مباشرة .