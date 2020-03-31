النيابة العامة بعدن توجه مذكرة الى مستشفى الصداقة حول الطفلة جواهر

وجهت نيابة استئناف محافظة عدن مذكرة الى مديرة مستشفى الصداقة التعليمي طالبت فيها بالايضاح حول شكوى تقدم بها والد الطفلة جواهر عبدالله عادل عبر مواقع التواصل الاجتماعي اتهم فيها مستشفى الصداقة بأخراج الطفلة من قسم العناية المركزة بيوم 22 مارس 2020م بدعوى اصابتها بفيروس كورونا وهو ماتسبب في عدم قبول حالتها في بقية مستشفيات عدن حتى ساءت حالتها ما ادى لوفاتها.

وكان والد الطفلة جواهر اكد لمستشفى الصداقة ان ابنته تعاني من الربو وكان عرض عليهم اوراق الفحوصات والعلاجات السابقة التي كان يستخدمها لها منذ سنة في اكثر من مستشفى بمحافظات ابين وعدن الا انهم اشاعوا خبرا يزعم اصابتها بفيروس كورونا وقام احد الاطباء بتصوير فيديو لها ونشره وهي في غرفة العناية المركزة يزعم فيه انها لحالة مصابة بفيروس كورونا الامر الذي دفع معظم مستشفيات عدن برفض حالتها قبل ان يقبلها المستشفى الالماني بتاريخ 28مارسم ولكن بعد فوات الاوان وتدهور صحتها ما ادى لوفاتها .

وشكلت قضية الطفلة جواهر عبدالله عادل قضية راي عام طالب كثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة محاسبة المتسببين في وفاتها وهم من الطاقم الطبي في مستشفى الصداقة العام.