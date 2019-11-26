صحيفة الأيام

النيابة برضوم تبدأ النظر في قضية المواد الإغاثية المنتهية الصلاحية

صحيفة الأيام صحيفة الأيام منذ 11 دقيقة
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رضوم «الأيام» محمد عبدالعليم

وجهت نيابة استئناف محافظة شبوة أمس إدارة أمن مديرية رضوم بضرورة إيصال القاطرة المحملة بالمواد الغذائية المنتهية الصلاحية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي في اليمن إلى مبنى النيابة العامة وبصحبة أمنية، للفصل في شكوى تقدم بها مدير عام مديرية رضوم.

وكانت نيابة استئناف شبوة قد تلقت شكوى تقدم بها مدير عام مديرية رضوم محمد سالم الشكلية يوم أمس الأول أكد فيها أن مادة الدقيق الإغاثية التي قدمتها منظمة الغذاء العالمي للمديرية لهذا الشهر تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتضمنت الشكوى محضرا أعدته لجنة من السلطة المحلية قامت بعمليات فحص ومعاينة للمواد الغذائية.

وأكدت اللجنة أن جمعية التكافل الإنساني الشريك المنفذ لبرنامج الغذاء العالمي قدمت معونات غذائية لأهالي مديرية رضوم بمحافظة شبوة تحتوي على مادة الدقيق المنتهية الصلاحية، غير أن الأهالي رفضوا استلامها بعد التأكد بأنها تحتوي على مواد تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

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صحيفة الأيام

صحيفة الأيام

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