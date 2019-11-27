كريتر سكاي

النيابة تستدعي الصحفي باحشوان على خلفيه كشف الصحيفة فساد صادم

كريتر سكاي كريتر سكاي منذ 13 دقيقة
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(كريتر سكاي)خاص:

استدعت نيابة صيرة بالعاصمة عدن، رئيس تحرير صحيفة عدن تايم الصحفي المخضرم عيدروس باحشوان، للمثول امامها يوم 4 ديسمبر المقبل، على خلفيه كشف الصحيفة فساد صادم في مديرية المنصورة.

ويأتي استدعاء النيابة بناء على شكوى تقدم بها محمد عمر البري مدير عام المنصورة، بشأن نشر الزميل الكاتب احمد سعيد كرامة موضوعا مصورا في موقع عدن تايم عن فساد صادم في المديرية ودعوات لمساءلة البري قانونيا.

ودعا البري الى اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الكاتب والموقع ورئيس التحرير الاستاذ عيدروس باحشوان حفاظا على الامن السلم الاجتماعي الذي تتخبطه الشائعات حسب قوله.

وكان الزميل كرامة مثل اليوم امام نيابة صيرة، لذات السبب، حيث استمعت النيابة برئاسة القاضي اماني البيضاني الى اقوال الكاتب احمد سعيد كرامة اليوم الاربعاء الذي قدم ردودا على الشكوى.

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كريتر سكاي

كريتر سكاي

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