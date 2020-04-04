الهئية التنفيدية لانتقالي الروضة بشبوة تعقد اجتماعها الشهري

تحديث نت / خاص .

عقدت الهئية التنفيذية بالقياده المحليه للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الروضة محافظة شبوة اجتماعها الشهري اليوم السبت الموافق 4 ابريل 2020م.

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس القيادة المحليه للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الروضة الاستاذ عبدالسلام حبتور بمدراء الهئية التنفيذيه الحاضرين وابلغهم تحيات رئيس القياده المحليه للمجلس الانتقالي م شبوه الشيخ علي محسن السليماني وثمن جهودهم النضاليه الجسيمة التي يبدلوها من اجل الحرية والاستقلال واستعادة الدولة الجنوبيه كاملة السيادة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة المحضر السابق لاجتماع الشهر الماضي ماتنفذ منه ومالم يتنفذ والاجراءات المتخذة بذالك, وتم مناقشة استكمال حملة التوعية للوقاية من وباء كورنا في باقي مناطق المديريه التي لم تقام فيها الحمله وتوزيع الملصقات الصحيه.

وتطرق الاجتماع بالعمل المتواصل لاستكمال النشاطات الشهريه للمجلس, وتم مناقشة توسعه اعضاء القيادة المحلية للمجلس.

واتخذ الاجتماع جملة من القرارات والاجراءات المتخذة:

1- استكمال حملة التوعيه للوقايه من وباء فيروس كورونا وتوزيع الملصقات والبروشورات في المناطق المتبقيه.

2- تدشين المراكز الانتقاليه المتبقيه.

وفي ختام الاجتماع خرجة الهئية التنفيذية بحزمة من التوصيات :

1-توسعه اعضاء القيادة المحليه بالمديرية.

2- استكمال تدشين المراكز المتبقيه والنزول لجميع المراكز الانتقاليه بمناطق المديرية لتنفيذ حملة توعية للوقاية من وباء فيروس كورونا باسرع ووقت.