الهبة الحضرمية اعادت الاعتبار للحضارم، وخلقت فى تاريخهم ملحمة خالدة

حيا عضو رئاسة مؤتمر حضرموت الجامع سكرتير أول منظمة الحزب الاشتراكي بحضرموت الأستاذ محمد عبدالله الحامد الذكرى السادسة للهبة الشعبية الحضرمية التى توافق ذكراها القادمة فى العشرين من ديسمبر ، مؤكدًا بأن هذه الهبة اعادت ضبط بوصلة حضرموت والاعتبار للحضارم، كما انها خلقت فى تاريخ حضرموت ملحمة خالدة سيتناقل تفاصيلها ابناؤنا جيلًا بعد آخر.

وكشف الحامد في كلمة ألقاها في الاحتفال الخطابي والفني الذي اقامته منظمة الحزب الاشتراكي بالمحافظة اليوم بالمكلا بمناسبة الذكرى 52 للاستقلال الوطني وذكرى تأسيس الحزب الـ 41 بأن الهبة الشعبية الحضرمية حددت توقيتها فى لحظة تاريخية فارقة وبمستوى عالى من التنظيم والتكامل بين الريف والمدينة وتنوع اشكال التعبير السلمى والردع العسكري، مما ادت الى اقتلاع الظلم والاستبداد الذى جثم على ارضنا سنين طوال، لافتا إلى أن الهبة جاءت ردًا على ما جرى من امتهان واذلال مقصود ومتعمد لكرامة ابناء حضرموت الشرفاء والمسالمين، مشيرًا إلى أن اهم مطالبها كانت اخراج القوات العسكرية من المدن وتسليم الامن وحراسة الشركات المنتجة للنفط لابناء حضرموت، وهو الذى أصبح اليوم واقعًا ماثلًا للجميع في كل مدن ساحل حضرموت والهضبة.

وأضاف الحامد : وان سكنت الحالة قليلًا لكن الهبة لن تتوقف حتى يتم استكمال امتداد سيطرة الحضارم والنخبة الحضرمية على كل تراب حضرموت فى الوادى والصحراء.

كما حيت كلمة منظمة الحزب الاشتراكي الابطال الذين صنعوا التاريخ المجيد فى 30نوفمبر 67م وقدموا ارواحهم ودمائهم رخيصة من أجل تحر ير الوطن من ربقة الاستعمار البريطاني وكذلك لاولئك المخلصين من الرجال والنساء الذين أرسوا تجربة فريدة فى الحكم جسدت كل المعانى الانسانية والعدالة الاجتماعية خلال الخمس السنوات الاولى من الاستقلال ثم بناء البنية التحتية التى تمثلت فى ربط الجنوب بشبكة مواصلات وطرق اسفلتية من عدن إلى سيحوت وإلى سيؤن، وانشاء كهرباء الخمس مدن فى حضرموت واعلان اليمن الديمقراطى دولة خالية من الأمية حيث لم تتجاوز الأمية وقتها سوى 2 %” فى العام 1985م حسب اعلان الأمم المتحدة ومنظمتها الدولية اليونسكو ، ومجانية التعليم والعلاج وتوحيد اسعار المواد الغذائية ودعمها على مستوى الدولة عبر صندوق دعم الأسعار واقامة عدد من المشاريع السكنية وكذا انشاء قوة عسكرية وامنية ضاربة ومهابة إضافة إلى قوة القانون على الكبير قبل الصغير وغيرها من المكاسب والمشاريع الانتاجية الزراعية والسمكية والصناعية الخفيفة، ورغم السلبيات التى واكبت التجربة كأي تجربة انسانيه ، لا تخلو من الاخطاء والنواقص..

كما حيت بطولات الحراك الجنوبى السلمى وتضحيات الحضارم وسائر ابناء الجنوب منذ غزو 94م فى تصديهم ببسالة للغزو الثانى في العام 2015م وتحرير معظم مناطق الجنوب الأبي خلال فترة قياسية وجيزة بدعم الاشقاء في التحالف العربى وصولا الى محادثات جدة واتفاقية الرياض التاريخية ِ

وتخلل الاحتفال الذي حضره قيادات سياسية ونقابية وشخصيات اجتماعية تكريم كوكبة من مناضلات الحزب الاشتراكي اللواتي أسهمن بفعالية في مسيرة الحزب النضالية منذ عشية تأسيسه إضافة إلى تقديم فقرات فنية متنوعة.