الهلال الأحمر الإماراتي يوزع مساعدات غذائية على أهالي مديرية الريدة وقصيعر بحضرموت

وزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات غذائية جديدة على أهالي مدينة الريدة الشرقية بمديرية الريدة وقصيعر بمحافظة حضرموت، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات ودورها الإنساني في مساعدة الشعب اليمني.

وفي هذا الشأن وزع فريق الهيئة عدد ( 400 ) سلة غذائية، تزن ( 32 طن و 320 كيلو ) مستهدفا عدد ( 2000 ) فردا من الأسر الفقيرة والمحتاجة في مناطق الريدة، و رخميت، و العيق، و المصينعة، بمديرية الريدة وقصيعر بحضرموت، وذلك لسد الفجوة الغذائية لدى هذه الأسر التي تسببت الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اتساع الفقر والبطالة بين أفرادها.

وأعرب مدير عام مديرية الريدة وقصيعر، العقيد صالح حسن العمقي عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة قيادة و حكومة وشعبا لوقفتهم الأخوية إلى جانب أهالي محافظة حضرموت، في ظل هذه الظروف الإقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد، وجهود الإغاثة في تسيير القوافل الغذائية و تنفيذ المشاريع التنموية والصحية ومنها صيانة وتأهيل عدد من المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة ومنها مشروع تأهيل وصيانة مستشفى الريدة الشرقية ومركز قصيعر الصحي الذي يجري العمل به حاليا على قدم وساق.

وبدوره أكد مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالمديرية الاستاذ صلاح غبيش الهزيلي، على أهمية هذه السلال الغذائية ومساهمتها في التخفيف من معاناة الكثير من الأسر جراء تدهور إقتصاد البلاد وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات المجتمعية، مشيدا بالدعم المتواصل الذي تقدمه الإمارات لليمن وشعبه في مختلف الجوانب الإنسانية والخدماتية عبر ذراعها الإنسانية هيئة الأحمر الإماراتي.

و عبر الاهالي عن سعادتهم بهذه الحملة الإغاثية التي يقوم بها الهلال الأحمر الإماراتي مع العام الجديد 2020 م، التي ستخفف من معاناتهم، مؤكدين شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات على ما تقدمه من مساعدات إنسانية ضرورية ترفع عن كاهلهم أعباء الحياة المعيشية اليومية الصعبة.

حضر عملية توزيع السلال الغذائية، وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس محمد العمودي، و مشرف مشاريع الهيئة بحضرموت الأستاذ شوقي التميمي.