الهلال الإماراتي يزود التحيتا بأدوية مضادة للأوبئة

عدن24 ـ الاتحاد

سلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي دفعة جديدة من المساعدات للمستشفى الريفي والمستشفى الميداني في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة اليمنية، وذلك ضمن الاستجابة الطارئة التي أطلقتها من أجل مواجهة الأوبئة التي عاودت الانتشار في مناطق الساحل الغربي.

وتضمنت المساعدات كميات من الأدوية والمحاليل الوريدية اللازمة لمكافحة وعلاج أوبئة الحميات، ومنها حمى الضنك، ولتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ورفع المعاناة عن كاهلهم.

وأشار أطباء عاملون في مستشفيات التحيتا، إلى أن دفعة المساعدات التي وصلت من «الهلال الأحمر» جاءت تلبية للنداءات العاجلة التي أطلقتها المرافق الصحية في التحيتا لمكافحة الحميات ومرض حمى الضنك الذي عاود الانتشار بشكل سريع في المديرية، لافتين إلى أن المستشفى الريفي يستقبل في اليوم الواحد أكثر من 250 حالة مصابة بالحميات، ومنها حمى الضنك.

وأكدت مصادر صحية أن هذه اللفتة الإنسانية لـ«الهلال» جاءت في الوقت المناسب، حيث ستساعد في الحد من انتشار الإعداد المتزايدة بالإصابات في صفوف المواطنين الذين يتوافدون إلى المستشفى.

فيما عبر عدد من الأهالي عن شكرهم وتقديرهم وسعادتهم بالخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» لأهالي التحيتا في مختلف المجالات.

من جهة ثانية، دشن «الهلال الأحمر» حملة نظافة شاملة في مدينة الخوخة جنوب محافظة الحديدة، وذلك تزامناً مع الجهود الإغاثية التي تقدمها «الهيئة» ضمن مشروع مكافحة الأوبئة والحميات القاتلة التي تهدد حياة الأهالي في المناطق المحررة في الساحل الغربي.

وتستهدف الحملة رفع أكوام القمامة المكدسة في الشوارع الرئيسة والأحياء السكنية داخل المدينة «مركز مديرية الخوخة» تزامناً مع حملة مكافحة الأوبئة، والتي أطلقتها الإمارات مطلع الأسبوع الماضي لإنقاذ حياة آلاف المصابين بحمى الضنك.

وقال ممثلون عن السلطة المحلية، أثناء التدشين، إنهم وجهوا نداء استغاثة لهيئة الهلال الأحمر بعد أن تفاقمت مشكلة تكدس القمامة في الشوارع والأحياء السكنية وتسببت في انتشار الأوبئة داخل المدينة، وأضافوا أن «الهلال الأحمر» سارع مشكوراً ككل مرة بتلبية النداء وأطلق حملة النظافة. وقدمت الشخصيات المحلية والاجتماعية في الخوخة جزيل الشكر والتقدير للإمارات، مؤكدة أن دعمها السخي والمتواصل لمختلف القطاعات حقق نجاحات ملموسة في تطبيع الحياة في كافة مديريات الساحل الغربي.

60 وفاة بحمى الضنك والملاريا في الحديدة

رصدت تقارير صحية في محافظة الحديدة، غرب اليمن، وفاة 60 شخصاً، وإصابة أكثر من 7 آلاف آخرين، جراء الإصابة بحمى الضنك والملاريا في مديرية الجراحي، غالبيتهم من الأطفال. وأشارت إلى أن من بين الوفيات 46 طفلاً دون سن 12 عاماً، و9 وفيات ذكور، و5 إناث خلال أقل من شهر، موضحة أن الوضع الصحي والإنساني متدهور جداً، مع تزايد حالات الوفيات والإصابة بالأوبئة والحميات القاتلة، وسط غياب كبير للجهات الصحية الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وأوضحت المصادر في الجراحي أن فرق الترصد الوبائي تمكنت من توثيق، 3 آلاف و373 حالة إصابة بالملاريا و3 آلاف و871 حالة إصابة بحمى الضنك، محذرة من كارثة إنسانية في مديرية الجراحي، في ظل تفاقم الأوضاع وانعدام الخدمات الصحية وغياب دور المنظمات الدولية. ودعت السلطات الصحية، المنظمات الدولية والحكومة الشرعية والتحالف العربي إلى التدخل العاجل لإنقاذ أطفال وأهالي الجراحي من الوباء المنتشر.