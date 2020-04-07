الهلال الإماراتي يستجيب لمناشدة أسرة فقدت منزلها في مديرية حجر

4 مايو / متابعات



استجابت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمناشدة أسرة في منطقة عرس إحدى المناطق الريفية بمديرية حجر بعد ان تعرض منزلها المكون من احدى الخيام، للحريق ولم يجد سكن بديل يؤوي أسرته واطفاله، حيث أرسلت الهيئة فريقا لتلمس احتياجات الأسرة المعوزة فور علمها بحالتهم وسارعت بتقديم المساعدة وتركيب خيمة لهم تئويهم وتوفير الاحتياجات الأساسية التي تعينهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها. ولم تفارق الابتسامة وجه ” العم احمد بن عبد المانع” وهو يودع فريق الهيئة داخل خيمته بعد ان وفرت له الهيئة احتياجاته الأساسية التي أعادت البسمة والفرحة وانسته احزانه وهمومه.

وعبر ” العم احمد ” عن فرحته شاكراً جهود دولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي على هذه اللفتة الإنسانية التي أثرت طيبا في نفسه بعد إن ضاقت به الأرض بما رحبت.

وأغاثت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عددا من الأسر الفقيرة في مختلف مناطق ومديريات محافظة حضرموت وقدمت لها المواد الغذائية الأساسية وعملت على توفير احتياجاتها الضرورية لإعانة أفرادها على تجاوز ظروفهم الصعبة، واستجابت الهيئة إلى مناشدات الأسر الفقيرة فور علمها بحالتهم وسارعت بتقديم المساعدة لهم للتخفيف من معاناتهم ورسم البسمة على وجوههم.

وجدد مدير عام مديرية حجر المحامي انور الشاذلي شكر وتقدير كافة أبناء المديرية لدولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي والمتواصل لمختلف القطاعات التي تمس حياة المجتمع في المديرية .

مؤكداً إن الهيئة تسهم بشكل كبير في استعادة دورة الحياة الطبيعية في البلاد وهو ما يعكس حرص الإمارات وقيادتها الرشيدة على مستقبل الشعب والتخفيف من معاناته والعمل على توفير كافة المقومات الأساسية لإعادة دورة الحياة الطبيعية.

ولفت إلى أن الإمارات سباقة على الدوام في تلبية النداءات العاجلة التي تطلقها السلطات المحلية بالمحافظة للتدخل الإنساني العاجل ونجدة الأسر المعوزة فيها سيرت عشرات القوافل التي تحمل مئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية إضافة إلى المشاريع التنموية والتي كان لها بالغ الأثر في التخفيف من معاناة الأهالي. معجب بهذه: