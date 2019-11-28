عدن 24

الهلال الإماراتي يفتتح مدرسة جديدة غرب تعز اليمنية

عدن 24 عدن 24 منذ 31 دقيقة
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عدن24 ـ تعز
افتتحت دولة الإمارات العربية المتحدة عبر ذراعها الإنسانية ،هيئة الهلال الأحمر،  الأربعاء، مدرسة جديدة في مديرية (ذو باب) بمحافظة تعز اليمنية ضمن المدارس والمنشئات التعليمية المؤهَّلة من قبلها في الساحل الغربي.
وتقدم ممثل عن الهلال الأحمر الإماراتي في الساحل الغربي وممثلون عن مكتب التربية والتعليم بالمديرية ومجلس الآباء لإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية إيذاناً بالإفتتاح الرسمي لمدرسة سعد بن عباد في منطقة الحريقية بعد إعادة ترميمها وتأهيلها وتأثيثها ليتمكن أكثر من 400 طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية.
وخلال الإفتتاح تم توزيع الحقيبة والزي المدرسي للطلاب والطالبات وسط فرحة عارمة بعودتهم إلى مدرستهم المكونة من سبعة فصول مع مرافقها.
وبلغت المنشئات التعليمية المؤهلة من قبل دولة الإمارات في الساحل الغربي والسهل التهامي 36 منشأة ليتمكن نحو 48 ألف طالب وطالبة من العودة إلى صفوفهم الدراسية بعد أن كانت المليشيات الحوثية قد حولتها إلى ثكنات عسكرية وأخرجتها عن الجاهزية أثناء سيطرتها على المنطقة .
وتعد مدرسة سعد بن عباد الثالثة التي يتم تأهيلها وافتتاحها في مديرية ذوباب والثامنة على مستوى الساحل الغربي ضمن حملة العودة إلى المدرسة التي أطلقتها هيئة الهلال منتصف ديسمبر الماضي فيما تستعد لافتتاح ثماني مدارس أخرى .
وعبر مدير المدرسة عبدالله إبراهيم صالح الداعري عن شكر وتقدير كادر المدرسة وطلابها لدولة الإمارات، مثمناً جهودها في انتشال القطاع التعليمي في الساحل الغربي بشكل عام من بين ركام حرب فرضتها المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا.
وفي السياق عبر سعيد علوان أحمد ممثلاً عن مجلس الآباء، عن سعادة أهالي منطقة الحريقية بعودة أبنائهم وبناتهم إلى صفوفهم الدراسية ، مؤكداً في تصريحه أن المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات العربية ستظل محل تقدير واحترام ولا ينكرها إلا جاحد.
المركز الإعلامي لألوية العمالقة.
 
 

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