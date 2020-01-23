 الهلال الإماراتي يفتتح مركز الإنزال السمكي في منطقة الفازة بالحديدة 

افتتحت هيئة الهلال الاحمر الإماراتي اليوم مركز الإنزال السمكي، في منطقة الفازة بمديرية التحيتا التابعة لمحافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن.

ويأتي هذا بعد أن أستكملت إعادة تأهيل المشروع الذي يتكون من ساحة كبيرة لبيع الأسماك ومخزن كبير لتخزين ادوات الصيد يتكون من 12 حجرة و مبنى اداري يتكون من 8 غرف كبيرة و 12 حماما وخمس غرف لتخزين الأسماك وقاعة اجتماعات و حجرتين للمولد الكهربائي ومسجد وثلاث غرف للحراسة و بوابتين رئيسيتين ومقر لجمعية الصيادين يتكون من اربع غرف وتم تزويده المركز بمنظومة طاقة شمسية متكاملة ومواد كهربائي زنة طن.

وبهذه المناسبة عبر الصيادين بمنطقة الفازة عن فرحتهم بإستعراض بحري على قوارب الصيد و رقصات واهازيج معبره عن مدى فرحتهم وسعادتهم بافتتاح هذا المشروع الذي انتظروه ليحقق حلمهم ويعيدهم لممارسة مهنتهم و العودة من جديد لركوب البحر لكسب الرزق والعيش بكرامة.

وتأتي تنفيذ هذه المشاريع بديمومة متواصلة من هيئة الهلال منذ الوهلة الاولى لتحرير مناطق الساحل الغربي الممتد من باب المندب جنوب غرب وحتى النخيلة شمال غرب بهدف ارساء عوامل الاستقرار والتنمية الاقتصادية وتحسين دخل الفرد في الساحل ليعيش بكرامة.

وخلال الافتتاح أوضح عبدالله الحبيشي ممثل الهلال الأحمر بالساحل الغربي أن هذا المشروع يستفيد منه أكثر من3000 الف صياداً في مركز منطقة الفازة والمناطق المجاورة وان هذا المشروع يعد الرابع والعشرون من بين جملة المشاريع التى نفذتها هيئة الهلال الأحمر على امتداد الساحل الغربي.

مشيراً إلى أن المشاريع التي جرى تنفيذها وافتتاحها في الساحل الغربي بدعم إماراتي، أسهمت بصورة مباشرة في التخفيف من معاناة المواطنيين وإعادة الحياة للأهالي في مختلف قرى ومناطق الساحل.

من جهته أكد حسن هنبيق مدير عام مديرية التحيتا أن قرية الفازة التاريخه تشهد اليوم حركة تنموية بفتتاح هذا المركز الحيوي الهام الذي يستفيد منه اهالي الفازة والمناطق المجاورة و سوف يخدم شريحة الصيادين الذين كانوا يتمنون مثل هذه المشاريع.

وأكد أن مثل هذه المشاريع سوف تعود بالنفع على الصيادين وأسرهم الذين حرموا منها سابقا واليوم وبدعم دولة الإمارات يتم إعادة الحياة للفازة وصيادوها واهلها.

وبدوره، عبر محمد احمد عاقل الصيادين بالمنطقة عن شكره لدولة الإمارات لما تبذلة من أعمال إنسانية لأبناء الساحل الغربي وان هذا يدل على الخير والحب الذي تكنه دولة الإمارات للشعب اليمني وهذا ما عودتنا علية الامارات من سابق عهدها وليس من اليوم.

وعبر عدد من المستفيدين، عن تقديرهم الكبير لهيئة الهلال الاحمر الاماراتي ، التي بادرت مشكورة في تمويل مشروع إعادة تأهيل مركز الانزال السمكي..مثمنين الجهود المتواصلة التي تقوم بها الامارات، من أجل تفعيل وتطوير القطاعات الخدمية في مختلف قرى ومناطق الساحل الغربي.

يذكر ان الهيئة قد انشأت واعادة تاهيل 24 مركزا للانزال السمكي ووزعت 500 صندوق من معدات الصيد للصيادي لتشمل الاستفادة من هذه المشاريع 24 الف صياد يتوزعون على 50 قرية على امتداد الشريط الساحلي

