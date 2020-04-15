الهلال الإماراتي ينقذ أسرة شردها الحوثيون ونهبوا أملاكها

أشاد المواطن فتحي محمد أحمد طويل بجهود الهلال الأحمر الإماراتي في مساعدته وأسرته بتوفير خيمة وفرش وبعض الأشياء التي صانتهم من الرياح والأمطار بعد أن دمر الحوثيون منزله، ونهبوا ممتلكاته، وأجبروه على النزوح من حي منظر إلى مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وأعرب عن تقديره لدور الهلال الأحمر الإماراتي واللفتة الكريمة والفزعة الإنسانية التي أنقذوه وأسرته من خلالها.

وواصلت مدافع مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، هدم المنازل فوق ساكنيها، والتنكيل بهم، وتشريد قاطنيها إلى العراء؛ لإشباع رغبتها الدموية والتلذذ بمعاناتهم، ومن بينهم فتحي محمد أحمد طويل، معاق مع ستة من أطفاله وزوجته.

أوضح فتحي أنه اضطر إلى النزوح من قريته في حي منظر إلى مدينة الحديدة لكن الحوثيين لم يكفوا عن أذيته وتضييق الخناق عليه.

وقال: نزحت من مدينة الحديدة إلى منطقة السخنة، لكن هذا لم يمنع عني مضايقات الحوثيين، فواصلت النزوح إلى قرية الجريبة التي أتواجد فيها حاليا.

وأضاف: لا أعلم إلى أين سألجأ بأولادي، ولا أدري من أين سأطعمهم، فمالي ومنزلي وممتلكاتي عبث بها الحوثي وأخرجني من دياري عنوة وقسرًا ليس معي إلا ثياب لتغطية جلدي.