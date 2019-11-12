الهلال الإماراتي يوزع 350 سلة غذائية في جول الريدة

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ذراعها الإنساني، الهلال الأحمر، قافلة مساعدات غذائية تشمل 350 سلة غذائية، بإجمالي 28 طنا إلى منطقة جول الريدة بمديرية ميفعة التابعة لمحافظة شبوة.

ووزع الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات على ألفين و135 فردا من الأسر معدومة الدخل والأشد احتياجا، للتخفيف من أوضاعهم الصعبة.

وأعرب المستفيدون من المواد الإغاثية عن تقديرهم لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على وقفتها الأخوية في محنتهم وجهود الإغاثة المتواصلة لأبناء شبوة.

ووزعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، منذ بداية “عام التسامح”، نحو 33 ألف سلة غذائية، بإجمالي وزن بلغ 1888 طنا، على نحو 157 ألفا و 125 فردا من الأسر المحتاجة والمتضررة في محافظة شبوة.