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الهلال الاحمر اليمنى يرفد مستشفى الامل بعدد من المستلزمات الطبية بعدن

8 أبريل، 2020
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الهلال الاحمر اليمنى يرفد مستشفى الامل بعدد من المستلزمات الطبية بعدن

سلم الهلال الاحمر اليمنى صباح اليوم الأربعاء في مستشفى الامل بمديرية البريقة للعزل والحجر الصحي مستلزمات طبية للوقاية من فيروس كورونا.
 
وشملت تلك المستلزمات الوقائية لجائحة فيروس كورونا مجموعة من المنظفات والمعقمات وفرشان للمرضى.
 
ويعتبر ذلك اسهاما من الهلال الاحمر اليمنى للمستشفى كنوع من التعاون والمساعدة للوقاية من فيروس ” كوفيد _ 19″ الذي أصبح خطر يهدد العالم اجمع.
 
وسلم الهلال الاحمر اليمنى المساعدات الطبية لمستشفى الامل بمديرية البريقة بحضور كلا الدكتورة اشراق السباعي وكيلة وزارة الصحة والدكتور جمال خدبخش مدير عام مكتب الصحة بعدن .و من جانب  الهلال  الأحمر اليمني كلا  الدكتور عمر عبدالوهاب الامين العام المساعد للهلال  والدكتور عبدالناصر البركاني الضابط الصحى بفرع الهلال بعدن وعدد من المنتسبين والمتطوعين في الهلال الاحمر اليمنى .  
من / نضال فارع
 

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