الهلال الاماراتي يسيّر ثاني قافلة إغاثية لمدينة الشحر في حضرموت

بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيّرت الهيئة ثاني قافلة إغاثية من �المير الرمضاني� لأهالي مديرية الشحر بمحافظة حضرموت اليمنية.

تزامناً مع شهر رمضان المبارك بهدف التخفيف من معاناة أهالي المديرية وتحسين ظروفهم المعيشية. وتضمنت القافلة الإغاثية 2000 سلة غذائية تزن 85 طناً و600 كيلو من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية، استهدفت 10 آلاف فرد من الأسر المحتاجة بمديرية الشحر في حضرموت.

توجيهات قيادية

وقال حميد راشد الشامسي، مستشار المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن تسيير هذه القافلة الإغاثية، يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة الرشيدة، بتوفير متطلبات شهر رمضان، وإيصالها إلى الأسر في منازلها، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات والحفاظ على سلامة اليمنيين.

وأكد الشامسي، حرص هيئة الهلال الأحمر على استمرار تنفيذ هذه المشاريع الإنسانية بشكل مستمر لتصل إلى المواطنين اليمنيين المحتاجين لها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

لفتة إنسانية

بدورهم، أعرب المستفيدون عن شكرهم لدولة الإمارات وذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر، على هذه اللفتة الإنسانية الكريمة في شهر رمضان المبارك.