الهلال الاماراتي يواصل حملة نظافة بالمخا لليوم الثالث على التوالي



عدن تايم – المخا:

تواصلت لليوم الثالث على التوالي حملة نظافة في مديرية ذوباب التابعة لمحافظة تعز التي دشنتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا والاوبئة القاتلة.

وخلال التدشين الذي حضرته قيادة السلطة المحلية أكد ممثل عن الهلال أن حملة النظافة والتي تعد الثانية من نوعها في مركز مديرية ذوباب تأتي في سياق إجراءات احترازية عدة لمواجهة وباء كورونا الذي اجتاح دول العالم، كما تأتي ضمن الحملة المتواصلة من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة لمكافحة الأوبئة والحميات في الساحل الغربي.

من جانبه أكد مدير عام المديرية محمد الشاعري أهمية هذه الحملة التي تأتي بجهود إماراتية عبر ذراعها الإنسانية الهلال الأحمر الإماراتي وهذه الجهود متواصلة في كل القطاعات الخدمية الإغاثية والصحية والتعليمية وكل البرامج والمبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تعيد الحياة للأهالي وتشعرهم بالاطمئنان، مقدماً شكره وتقديره لدولة الإمارات ممثلة بقيادتها الرشيدة ورجال هيئة الهلال الأحمر المتواجدين في الميدان.

وأضاف الشاعري أن الحملة تستهدف رفع المخلفات وأكوام القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية وكافة الأحياء السكنية بمركز المديرية وما جاورها.

وعبر أهالي ذوباب عن شكرهم وتقديرهم لما تقوم به دولة الإمارات من جهود جبارة في الساحل الغربي في مختلف المجالات الحياتية التي تفضي إلى استقرار المواطن بعد سنوات من النزوح والمعاناة من الحرب التي افتعلتها ميليشيا الانقلاب الحوثية.