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الهلال يلجأ للجنة إزالة التمكين لإستعادة شعاره

9 مايو، 2020
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الهلال يلجأ للجنة إزالة التمكين لإستعادة شعاره

السودان اليوم :

قدم  قطب الهلال الفاتح محمد سليمان،وعدد من أعضاء نادي الهلال في  مذكرة، للجنة إزالة التمكين التي يتراسها الفريق ياسر حسن العطا  لإستعادة شعار النادي والذي أكدوا بأنه ملكية عامة هدد عصمت بإزالة لافتة الهلال من أمام النادي، وقال إن الهلال لا يمتلك هذا الشعار وليس له الحق في استخدام الشعار في أي منتج إلا بعد العودة إليه, وهدد عصمت بمقاضاة المسؤولين بنادي الهلال حال الإصرار على التحايل على القانون بإضافة بعض العناوين على شعار الهلال الذي يمتلكه ومسجل باسمه.والجدير بالذكر أن محكمة الملكية الفكرية قد حكمت سابقا لعصمت محمد الحسن كمالك للشعار الحالي للنادي في العام 2006.







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