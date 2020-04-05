اليمن العربي

الهند تعتدى على يمني جنوبي.. وبن بريك يعترض

5 أبريل، 2020
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الهند تعتدى على يمني جنوبي.. وبن بريك يعترض

 

غرد نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الأجتماعي تويتر بخصوص الاعتداءات التي قامت بها الحكومة الهندية على المواطن اليمني بالضرب بالعصا بشكل غير إنساني.

 

ويقول بن بريك في تغريدته: ” ما تصنعه الشرطة الهندية من ضرب بالعصي بشكل وحشي عمل يتنافى مع الإنسانية والدولة المتحضرة، بالتأكيد هناك طرق للتأكد من صحة خروج المحتاج للضرورة وقت الحظر، مواطن جنوبي خرج لدفن والدته ويجتمع هؤلاء على ضربه بهذه الوحشية أمر يتنافى مع كل القيم الإنسانية، نحب الهند وما حصل غير مقبول”. 

 

 

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