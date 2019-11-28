الهيئة الادارية للمجلس المحلي بحبيل جبر توجه انذار نهائي لمدير المديرية عقب تخلفه عن حضور اجتماعاتها

عقدت الهيئة الادارية للمجلس المحلي بمديرية حبيل جبر بردفان محافظة لحج اجتماعها الاستثنائي برئاسة الاستاد حسن ناجي عبد الامين العام للمجلس المحلي بالمديرية.ووقفت الهيئة الادارية في اجتماعها امام جملة من القضايا الهامة وكذا نتائج الاجتماع السابق الذي عقد بتاريخ 13/11/2019 بحضور جميع اعضاء الهيئة.

وخلال الاجتماع استعرضت الهيئة الادارية للمجلس المحلي مناقشة طلب مدير عام المديرية لحضور اجتماعها لمناقشة القضايا المتعلقة به ومن خلال ذلك تأكد عدم حضور المدير العام ورفضه الاستجابة للدعوة الموجهه اليه من خلال تحديد ثلاثة مواعيد كان اخرها اليوم الخميس الموافق 28.11.2019.

وخرجت الهيئة الادارية بالتالي:

1- أقرت الهيئة الادارية توجيه انذار نهائي لمدير عام المديرية واعطاءه فرصة اخيرة لحضور الاجتماع القادم يوم الاثنين الموافق 2.12.2019

2- توجيه مذكرة الى مدير صندوق النظافة بالمديرية بعدم الصرف من موارد الصندوق لأي جهة كانت حتى يتم تشكيل لجنة من قبل الهيئة الأدارية في اجتماعها القادم.

3- شددت الهيئة الأدارية بالمجلس بضرورة النزول والاشراف على سير اعمال الاجهزة التنفيذية وفقا لصلاحيات كل لجنة.

*من فضل قابوس