الهيئة التنفيذية لانتقالي التواهي تعقد اجتماعها الدوري

عدن (المندب نيوز )خاص

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية التواهي، عصر اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري برئاسة الأستاذ أحمد عبدي، رئيس القيادة .

وفي مستهل الاجتماع، قدم الأستاذ أحمد عبدي، لإعضاء الهيئة، شرحاً عن آخر المستجدات السياسية وخاصة بما يخص اتفاق الرياض بين المجلس الانتقالي والحكومة اليمنية .

وتطرق الاجتماع لمناقشة فعاليات الذكرى ال 52 لعيد الاستقلال “30 نوفمبر”، ودور قيادة انتقالي التواهي في المشاركة وتسهيل إقامة الفعالية المركزية التي ستقام في المديرية .

وناقش الاجتماع عملية تشكيل المراكز في الأحياء ومراجعة كشوفات الأعضاء المرشحين للمراكز، على أن تستكمل اللجنة المكلفة بإعداد الكشوفات عملها وتقديم التقرير النهائي للهيئة التنفيدية لإقراره .

وتطرق الاجتماع إلى بعض المشاكل الأمنية والخدمية التي يعاني منها المواطنين في المديرية، حيث كلفت الهيئة خلال الاجتماع عضوين منها بإعداد تقريرٍ وتصورٍ حول الباعة خارج سوق عامر، وكذلك حل مشكلة وجود مكبات القمامة أمام المجمعات والمراكز الصحية والمدارس .

وأقرت الهيئة التنفيذية خلال الاجتماع، تكليف عدد من أعضاء قيادة انتقالي التواهي، بإدارة عدد من الإدارات المستحدثه بتوجيهات من قيادة انتقالي العاصمة، وهم كالتالي :

1- يكلف الأستاذ محمد عبدالله الحنق، رئيساً لإدارة حقوق الإنسان.

2- يكلف الأستاذ يزيد عبدالله علي، رئيسا لإدارة الوعض والإرشاد.

3-تكلف الأستاذة إيمان طاهر خالد، رئيسة للإدارة الثقافية.