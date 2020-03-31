الهيئة التنفيذية لانتقالي الطلح بشبوة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية الطلح بمحافظة شبوة، يوم أمس الإثنين، اجتماعها الدوري، برئاسة ناصر بامزعب رئيس القيادة المحلية.

وفي مستهل الاجتماع عبّر رئيس القيادة المحلية عن ارتياحه لحضور جميع الأعضاء، ومدراء الإدارات، مبلغاً إياهم تحيات رئيس القيادة المحلية بالمحافظة الشيخ علي محسن السليماني ، ومشيداً بالدور البارز الذي تقوم به القيادات والشخصيات الاجتماعية في خدمة المديرية والقضية الجنوبية على كافة المستويات .

وقدم بامزعب في سياق حديثه، استعراض لأهم التطورات والمستجدات التي يمر بها الجنوب على المستويين المحلي والدولي، مؤكدا للأعضاء أن الجنوب بات قريبا من تحقيق الهدف الأسمى المتمثل بالتحرير والاستقلال واستعادة الدولة.

وحث بامزعب اعضاء قيادك المديرية على القيام بواجبهم لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد في العالم والذي يشكل خطرا كبيرا على الجميع، داعيا إلى توعية المواطنين في المديرية وعمل كل الاحتياطات اللازمة وتوزيع البرشورات والارشادات التوعوية للوقاية من هذا الوباء الخطير، والعمل على تشكيل لجان للنزول للمراكز بالمديرية ولالتقاء بالشخصيات الاجتماعية والأهالي وتوعيتهم من خطر هذا الوباء.

من جانبهم، أكد أعضاء الهيئة التنفيذية استعدادهم لتكثيف الجهود لتعزيز وتطوير العمل التنظيمي والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ كل الأنشطة والأعمال المخطط لها خلال الفترة القادمة.

وعبر الحاضرون عن وقوفهم وتأييدهم المطلق للمجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، واستعدادهم لأي مهمة توكل لهم لخدمة وطنهم الجنوب.

