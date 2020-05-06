الهيئة التنفيذية لانتقالي المهرة تناقش تطبيق قرار الإدارة الذاتية في المحافظة

المهرة(المندب نيوز)خاص

عقدت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة المهرة مساء اليوم الأربعاء اجتماعها الدوري الأول لشهر مايو 2020م لمناقشة قرار المجلس الانتقالي الجنوبي المتعلق بفرض حالة الطوارئ وإلادارة الذاتية للجنوب

حيث كرس الاجتماع الذي ترأسه الأستاذ حسان مهدي بلحاف ، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة المهرة “القائم بأعمال رئيس المجلس” لمناقشة تطبيق القرارات على أرض الواقع العملي ، وعدم الجدية من قبل الجهات المعنية بالسلطة المحلية في ما يخص بمجابهة جائحة كرونا المستجد ، حيث لازالت المنافذ الداخلية والخارجية مفتوحة، محملاً الجهات المعنية المسؤلية الكاملة حيال ذلك .

واشاد الاجتماع بمواقف قبائل فرتك والكثيري وبقية القبائل ومنظمات المجتمع المدني في المحافظة وذلك لمباركتهم وتأييدهم لقرار الإدارة الذاتية بإعتباره ثمرة من ثمار كفاح شعب بمختلف مراحله النضالية على طريق استعادة الدولة الجنوبية .

وأشار الاجتماع الى أن قرار الإدارة الذاتية للجنوب خطوة متقدمة و يعتبر إحدى أهم الخطوات التي تؤسس لمرحلة جديدة مرحلة تخلو من الفساد والأفساد لينعم المواطن الجنوبي بحقوقة بعد معاناته وتعذيبة سنين عجاف من قبل شرعية الخراب والفساد .

واختتم الأجتماع بعدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بهذا الخصوص