المندب نيوز
الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية تبن تعقد اجتماعها الدوري
لحج(المندب نيوز)خاص
عقدت القيادة المحلية لانتقالي تبن الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية برئاسة الأخ الاستاذ محمد سالم الوعل، رئيس القيادة المحلية لانتقالي المديرية ، وبحضور الأستاذ لطف البان ، عضو القيادة المحلية لانتقالي محافظة لحج.
وخلال الاجتماع تم مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال وهي : وباء كورونا والجانب الأمني والصحي وأسعار المواد الغذائية ، ومناقشة تخفيض أجرة النقل ، وكذا تقييم سير عمل ونشاط الهيئة التنفيذية .
وبعد نقاش مستفيض لما من شأنه سلامة المواطن ومعيشته وسير العمل تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات ورفعها الى القيادة والجهات المسؤولة .