المندب نيوز

الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية تبن تعقد اجتماعها الدوري

3 أبريل، 2020
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الهيئة التنفيذية لانتقالي مديرية تبن تعقد اجتماعها الدوري

لحج(المندب نيوز)خاص

عقدت القيادة المحلية لانتقالي تبن الاجتماع الدوري للهيئة التنفيذية برئاسة الأخ الاستاذ محمد سالم الوعل، رئيس القيادة المحلية لانتقالي المديرية ، وبحضور الأستاذ لطف البان ، عضو القيادة المحلية لانتقالي محافظة لحج.

وخلال الاجتماع تم مناقشة القضايا المدرجة في جدول الأعمال وهي : وباء كورونا والجانب الأمني والصحي وأسعار المواد الغذائية ، ومناقشة تخفيض أجرة النقل ، وكذا تقييم سير عمل ونشاط الهيئة التنفيذية .

وبعد نقاش مستفيض لما من شأنه سلامة المواطن ومعيشته وسير العمل تم الخروج بعدد من القرارات والتوصيات ورفعها الى القيادة والجهات المسؤولة .

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