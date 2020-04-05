الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية دهر بشبوة تعقد اجتماعا استثنائيا

عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي في مديرية دهر بمحافظة شبوة اليوم الاحد إجتماعا استثنائيا برئاسة الشيخ/ جمعان خميس حسن البريكي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بمديرية دهر وبحضور نائبه مبارك عمر باثنية .

حيث استهل الاجتماع بكلمة لرئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمديرية نقل من خلالها للحاضرين تحيات الشيخ/ علي محسن السليماني رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة .

واطلعهم على نتائج لقاء المديريات الشرقية في جردان يوم السبت 2020/3/28.

وتطرق في كلمته إلى الدور الذي يلعبه المجلس الانتقالي الجنوبي على الصعيد الاقليمي والدولي مشيدا بدور قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي وما يوالونه من اهتمام من شأنه خدمة القضية الجنوبية واستعادة الدولة ، كما وجه بالشكر لأعضاء الهيئة التنفيذية شاكرا لهم حضورهم وتفاعلهم واستعدادهم لأي أنشطة يكلفون بها .

وتحدث لهم عن حديث عامة الناس مرض كورونا وما يجب علينا في المجلس الانتقالي فعله مبين لهم ان ما يهم المواطن من أولويات عملنا .

كما أشاد بدور الهيئة التنفيذية بالمديرية مطمن الجميع بأن الأمور تصب لمصلحة المجلس الانتقالي واستعادة الدولة .

وفي ختام كلمته تحدث البريكي عن النجاح الدبلوماسي الذي يحرزه المجلس الإنتقالي داخليا وخارجياً والاعتراف الإقليمي بالمجلس الانتقالي وعن دوره الريادي في تسويق قضيتنا عند الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وشدد البريكي علئ ضرورة توحيد الصف والالتفاف حول المجلس الإنتقالي الجنوبي وعدم السماح للمتربصين بشق الصف الجنوبي وزرع الخلاف بين أبنائه وطمس القضية الجنوبية .

وناقش الحاضرون عدة قضايا فكان أبرزها البدء في العمل علئ تكثيف دور التوعية والإرشادات الصحيه للمواطنين للحد من مخاطر فيروس كورونا وانتشاره بين المواطنين .

وناقش الاجتماع إعادة النضر في بعض إشكاليات بعض الإدارات و السير نحو إعادة هيكلتها بشكل يلبي تطلعات أبناء المديريه وتقسيمها بالتساوي ، ثم كلفت القيادة الادارة الاعلاميه بالنزول في كل المراكز لمرافقة الحمله التوعويه وعمل لقاءات

مباشره مع الشخصيات الاجتماعية والاستماع لكل اراءهم وطرحهم.

ومن ثم تقدم أعضاء الهيئة بالشكر والتقدير لرئيس المجلس في المديريه الشيخ جمعان خميس البريكي علئ جهوده الجباره واهتمامه بكل ما فيه مصلحة المديريه كما عبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم للقياده المحليه للمجلس في المحافظه ممثلة بالشيخ علي محسن السليماني الذي يولي اهتماماً كبيراً في كل ما يخدم القضيه الجنوبية

الإدارة الاعلامية للمجلس الانتقالي الجنوبي مديرية دهر محافظة شبوه