الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تكرم موظفيها في القطاع الإيرادي

كرّم الأخ/ ناجي الشريف مديرعام الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل بمعية الأخ/ فارس أحمد شعفل نائب مديرعام الهيئة بمكتبه صباح اليوم الموظف خالد عبد الله محسن صالح مندوب نقطة الرباط لتحصيل إيرادات الهيئة .

وأكد الأخ/ ناجي الشريف مديرعام الهيئة أن هذا التكريم هو إمتداداً لإتجاه الهيئة في تكريم محصليها كتحفيز لهم مقابل جهودهم لتحسين التحصيل الإيرادي .

وأضاف في الحفل التكريمي أن هذا المنحى المسؤول للهيئة يأتي في إطار تحفيز المندوبين الموجودين في نقاط الهيئة لإستلام الرسوم المقررة لها.

ومضى يقول:أن الهيئة أعتادت شهرياً على تكريم موظفيها ومن بينهم المحصلين لما ينعكس إيجابياً على نفسية الموظف لتحسين الأداء المهني ،ناهيك عن صرف الهيئة إكرامية رمضان لجميع موظفيها في كل عام بحلول هذا الشهر المبارك ..كما تكرم الهيئة عمالها شهرياً بالحوافز المادية مقابل ثمرات جهودهم التي تصب في مجرى الإستدرار الأيرادي للهيئة ..من جانبه عبر الموظف خالد عبدالله محسن المحصل في نقطة الرباط للتحصيل الأيرادي عن شكره وتقديره لمدير عام الهيئة لهذا التكريم ..واصفاً هذه الخطوة الإيجابية لقيادة الهيئة بأنها المعين الذي لا تنضب مياهه الخيرية لصالح عمال الهيئة أصحاب المصلحة الحقيقية في تحسين نشاط الهيئة وتوسعها.