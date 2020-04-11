الهيئة العامة لحماية البيئة تدشن فعاليات اليوم الوطني للبيئة بعدن

دشنت الهيئة العامة لحماية البيئة اليوم، بمدرسة التفوق بمديرية المعلا بالعاصمة عدن، فعاليات اليوم الوطني للبيئة، تحت شعار “نعم لبيئة يمنية نقية”.

في الحفل الذي اقيم بهذه المناسبة وبحضور وكيل محافظة عدن لشؤون النقل خالد الجعملاني، اشار رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة عمار العولقي، إلى الاهمية التي تمثله هذه المناسبة في تعزيز الوعي بالعمل البيئي لدى الاجيال الناشئة باعتبارهم أمل المستقبل وعماد بناءه، داعيا بضرورة خلق شراكة مجتمعية ومؤسسية تتحمل على عاتقها مسؤولية التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة ومواردها الطبيعية وحمايتها من مخاطر الاستنزاف الجائر والتلوث.

وثمن جهود القائمين من طلاب ومعلمين وجميع كل من ساهم في أحياء هذه الفعالية الوطنية لتأكيد على أن تترسخ ثقافة حماية البيئة في مناهجهم الدراسية وحتى حياتهم اليومية.

كما قام رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة ووكيل المحافظ الجعملاني بزيارة معرض الطلاب والمجتمع المدني واصدقاء البيئة، واستمعا إلى شرح مفصل منهم وعن محتويات المعرض الهادف إلى التوعية البيية.

حضره الدشين مسؤولين ومدراء الهيئة العامة لحماية البيئة والمؤسسة العامة للمياه ورؤساء فروعها من المحافظات ومدراء المدارس ومنظمات المجتمع المدني ونوادي طلاب البيئة وشركات القطاع الخاص صديق البيئة،.

* / أحمد حسن وقيصر ياسين