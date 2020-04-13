كريتر سكاي
الوالي:هناك اعتراف داخل الانتقالي بان الوضع بعدن بات سيئا للغاية وعليهم تصحيح الوضع بدآ بمليشياتهم
كريتر سكاي/خاص:
اكد السياسي د.عبدالرحمن الوالي بان هناك اصوات داخل الانتقالي بدات الاعتراف بان الوضع بات سيء في عدن.
اكد السياسي د.عبدالرحمن الوالي بان هناك اصوات داخل الانتقالي بدات الاعتراف بان الوضع بات سيء في عدن.
وقال السياسي د.عبدالرحمن الوالي:نسمع اصوات خجوله في الانتقالي بدأت تعترف ان الوضع في الجنوب وبالذات عدن اصبح سيء جدا، عظيم.
واضاف: اذن مالعمل؟ كيف التصحيح؟ لا ترموا الامور على الشرعيه فهذه اسطوانه مشروخه، صححوا من داخلكم وابدأوا بمليشياتكم.
واختتم:قال نزار:(مادخل اليهود من حدودنا وانما تسربوا كالنمل من عيوبنا)، الكل ينتظركم.