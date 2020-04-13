كريتر سكاي

الوالي:هناك اعتراف داخل الانتقالي بان الوضع بعدن بات سيئا للغاية وعليهم تصحيح الوضع بدآ بمليشياتهم

13 أبريل، 2020
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كريتر سكاي/خاص:

اكد السياسي د.عبدالرحمن الوالي بان هناك اصوات داخل الانتقالي بدات الاعتراف بان الوضع بات سيء في عدن.
وقال السياسي د.عبدالرحمن الوالي:نسمع اصوات خجوله في الانتقالي بدأت تعترف ان الوضع في الجنوب وبالذات عدن اصبح سيء جدا، عظيم.
واضاف: اذن مالعمل؟ كيف التصحيح؟ لا ترموا الامور على الشرعيه فهذه اسطوانه مشروخه، صححوا من داخلكم وابدأوا بمليشياتكم.
واختتم:قال نزار:(مادخل اليهود من حدودنا وانما تسربوا كالنمل من عيوبنا)، الكل ينتظركم.

 

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