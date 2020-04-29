عدن الغد

الوالي : لما التهويل.. فكل فيروسات الحميات في العالم عاملة مخيمات بعدن!

29 أبريل، 2020
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الوالي : لما التهويل.. فكل فيروسات الحميات في العالم عاملة مخيمات بعدن!

استغرب البرلماني الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي من عملية التهويل التي يتم نشرها عن رداءة الصحة في عدن .
وقال الوالي إنه يتم التهويل اليوم عن رداءة الوضع الصحي في عدن، مبيناً أن هذا ليس بجديد فالوضح الصحي رديء منذ 20 سنة .
وأشار الوالي إلى كل فيروسات الحميات اللي في العالم عامله مخيمات في عدن، ووفيات كورونا في العالم لا تزيد على 2 % من المصابين.
واضاف :”نعم نتمسك بالاحتياطات ولكن لا نموت بالخوف والقلق، لنتذكر ان الاعلام المرجف هو الخطر، رمضان كريم”.

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