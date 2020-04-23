الوالي يبحث مع ممثلين عن أفران عدن الخيرية آليات تنسيق الجهود لمساعدة المتضررين من سيول الأمطار

عدن ( المندب نيوز ) خاص

استقبل الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس اللجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، يوم أمس الأربعاء، ممثلين عن أفران عدن الخيرية، الأخوين سيف اليهري، وهاني المفلحي.

وبحث اللقاء الآلية المناسبة لتنسيق الجهود بين لجنة الإغاثة في المجلس الانتقالي وأفران عدن الخيرية لتقديم العون والمساعدة للمتضررين من السيول التي شهدتها العاصمة عدن أمس الثلاثاء.

كما اطّلع الوالي من الأخوين اليهري والمفلحي إلى شرحٍ وافٍ عن على أنشطة أفران عدن في دعم المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف المديريات، مثمناً في السياق هذه الجهود الخيرة والقائمين عليها.