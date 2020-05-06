الوالي يترأس لقاءً هاماً لبحث الحلول والمعالجات السريعة لمشكلات الخدمات الأساسية بالعاصمة #عدن

عدن24- خاص

ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، مساء الثلاثاء، لقاءً هاماً ، ضم عدداً من مدراء المؤسسات الخدمية والمكاتب التنفيذية بالعاصمة عدن.

وبحث اللقاء الذي عقد بقاعة اجتماعات مكتب صندوق النظافة في مديرية خورمكسر، سُبل المعالجات السريعة والعاجلة لمشكلات الخدمات الأسياسية للمواطنين في عموم مديريات العاصمة عدن.

وكرست النقاشات صوب مشكلة انقطاع التيار الكهربائي وضعف المياه والصرف الصحي وتراكم القمامة والمياه الراكدة التي خلفتها الأمطار الأخيرة التي شهدتها عموم المديريات مؤخرا.

كما تداول الحاضرون في اللقاء أهم الإجراءات الوقائية والاحترازية بمجابهة فيروس كورونا وطرق مكافحة البؤر الناقلة لأمراض الحُميّات كالمكرفس والضنك والملاريا، وسُبل تفعيل حملات الرش الضبابي ومكافحة البعوض الناقل للأوبئة في جميع مديريات العاصمة عدن .

وأقرّ اللقاء جُملة من الاجراءات السريعة والعاجلة التي ستساهم في تحسين الخدمات الأساسية وتخفف من معاناة المواطنين بصورة أفصل، بالإضافة إلى البدء بتنفيذ حملة عامة للرش الضبابي وردم المستنقعات في جميع المديريات.

حضر اللقاء العميد محسن الوالي قائد قوات الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي أركان قوات الدعم والإسناد، قائد اللواء الثالث، والدكتور جمال خدابخش مدير مكتب الصحة، وعدد من مدراء المديريات، ومدراء المكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية وأعضاء لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بانتقالي العاصمة عدن وعدد من الكوادر الصحية والطبية .

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