الوالي يتفقد محطة مياه البرزخ ويقف على أبرز احتياجاتها والصعوبات التي تواجه سير عملها

تحديث نت / خاص .

تفقد الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة الانتقالي محطة البرزخ لضخ المياه بجبل حديد بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.

وأطلع الوالي خلال زيارته التفقدية التي رافقه فيها، العميد محسن الوالي قائد ألوية الدعم والإسناد، والقائد نبيل المشوشي أركان ألوية الدعم والإسناد، قائد اللواء الثالث دعم وإسناد والمهندس عصام عبده علي نائب رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن والمهندس جياب عاطف عضو لجنة الإغاثة عدن، من مدير عام مؤسسة المياه فتحي السقاف لشرحٍ عن سير العمل في المحطة وحجم منسوب المياه المتوفر في الخزانات، وآليات تشغيل المضخات فيها بعد أن توقفت عملية الضخ ببعض مديريات العاصمة عدن بسبب السيول والأمطار التي شهدتها العاصمة.

وبالإضافة إلى ذلك تعرف الوالي ومرافقوه من المهندس السقاف إلى إيجاز عن جُملة الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المحطة، وآلية العمل اليومي للمحطة وإعادة الضخ إلى المديريات المستفيدة منها.

وشدد الدكتور الوالي على ضرورة تحمل المسؤولية وقيام الجميع بواجباتهم، وحل المعضلات التي تعترضها سير العمل أولاً بأول لضمان استمرارية وصول الخدمة المواطنين والتخفيف من معاناتهم.

وخلص الفريق الزائر إلى عدم وجود مشكلة حقيقية في ضخ المياه عدا بعض الصعوبات الإدارية والتنسيقية التي سيتم حلها بشكل عاجل لضمان توفير القدر الكافي من المياه النظيفة الصالحة للشرب إلى جميع مناطق العاصمة عدن.