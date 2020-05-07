الوالي يدعو جميع الأطباء بالعاصمة #عدن، للانظمام إلى زملائهم في معركة التصدي للأوبئة ويبشر بتوفر وسائل الحماية

عدن24- متابعاتوجه الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، دعوة هامة وعاجلة ، الى جميع الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية بالعاصمة عدن، للانظمام الى زملائهم في معركة التصدي للأوبئة والفيروسات وامراض الحُميات التي بدأت تغزو البلاد دون هوادة ولارحمة .وجاءت دعوة الدكتور الوالي في منشور عاجل قال فيه :اخوتي الكرام وزملائي الاطباء ..عملكم العظيم لا يستطيع احداً غيركم ان يقوم به ، انتم درع الأمة الاول وحاجزها المنيع ، واذا تصدع ، تصدعت الأمة.تعالوا معنا الى الميدان ، قفوا بخبرتكم وقوتكم الى جوار زملائكم ، ساندوهم وساعدوهم ، نحن نحتاج الى اكثر الخبرات تجربة في هذه المعركة المصيرية ، انزلوا الى المستشفيات الخاصة والعامة، هناك المعركة تحتاجنا جميعًا ..!1- الحظر بدأ من اليوم بالتدريج2 – وسائل الوقاية توفرت وتتوفر بالتدريج ، هناك شحة في العالم كله.3 – مركز الامل جاهز ( وأطباء بلا حدود تحملوا الإشراف عليه وسيتحسن الوضع بالتعاون معهم ) ونسعى لتجهيز مركز في الجمهورية وقد جهزناه ولكن الاطباء نحتاج منهم الى التعاون.نحتاج الى الجميع بدون استثناء..ابدأ بنفسك.لا تسمحوا ان ننهزم ، ولا لمستشفياتنا ان تنهار ، معاً سنهزهم المرض رغم كل الظروف .تذكروا 2015م كانت اكثر قساوة ولكنها لم تهزمنا.اخوكما. د. عبدالناصر الواليالعاصمة عدن

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