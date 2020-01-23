الوالي يرأس اجتماعاً هاماً لرؤساء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن

ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة الرئاسة، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن، اليوم الخميس، اجتماعا هاماً لرؤساء اللجان المجتمعية في مديريات العاصمة عدن.

وفي الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء القيادة المحلية للمجلس بالمديريات، رحب الوالي بجميع الحاضرين من شخصيات اجتماعية وسياسية وعسكرية وأكاديمية لها ثقلها في اوساط المجتمعات السكانية بمختلف شرائحها في العاصمة عدن .

وأضاف الوالي:”إن الأوضاع التي يمر بها الجنوب والعاصمة عدن على وجه الخصوص تتطلب منا جميعا الوقوف بمسؤولية تجاه مجتمعنا كلا بقدر استطاعته وأن نبذل قصار جهودنا في المساعدة على خلق قدر من التوافق والانسجام المنظم في محيط نسيجنا الاجتماعي”.

وقد ناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المتعلقة بعمل ونشاط اللجان وطريقة تقسيم الأحياء والمراكز وفقاً للكثافة السكانية في الإطار الجغرافي المحدد لكل مديرية.

وتطرق الاجتماع إلى علاقة اللجان المجتمعية مع السلطة القائمة الآن، حيث تم التأكيد على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك مع قيادة السلطة المحلية وأقسام الشرط والأجهزة الأمنية والعسكرية والمدنية في المديريات لإنجاح عملها وتهيئة الظروف الملائمة التي تخدم الصالح العام للمواطنين .

كما طرح المجتمعون عددا من الأفكار والمقترحات والتوصيات الهامة المتعلقة بنشاط اللجان المجتمعية وسير عملها خلال الفترة المقبلة .

حضر الاجتماع، الأستاذ عصام عبده علي، نائب رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن والأستاذ عبدالحميد الشعبي، مدير عام مديرية التواهي.