المندب نيوز

“الوالي ” يرأس اجتماعًا طارئًا لبحث تدابير ومعالجات المنخفض الجوي

22 أبريل، 2020
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“الوالي ” يرأس اجتماعًا طارئًا لبحث تدابير ومعالجات المنخفض الجوي

عدن (المندب نيوز) خاص

ترأس د. عبد الناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي بالعاصمة عدن، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا طارئاً لأعضاء اللجنة العليا للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس بمشاركة رؤساء اللجان الإغاثية بمديريات العاصمة عدن.

وناقش الاجتماع عددا من التدابير والاجراءات الهامة المتعلقة بمعالجة آثار المنخفض الجوي الذي ضرب عموم مديريات العاصمة عدن وتسبب بخسائر في الأرواح، وأحدث أضراراً جسيمة في بعض منازل وممتلكات المواطنين. 

وفي الاجتماع تم تكليف رؤساء اللجان الإغاثية في قيادات المديريات بسرعة اتخاذ ما يلزم لمعالجة آثار الأمطار وبصورة عاجلة ورفع التقارير والاحصائيات الدقيقة عن ما خلفته من أضرار. 

واستعرض الاجتماع الآليات التي سيتم العمل عليها في المجال الإغاثي والإنساني خلال شهر رمضان المبارك.

وشدد الوالي على ضرورة الالتزام بمعايير وشروط من يحق له الحصول على المساعدات الإغاثية والإنسانية وبحسب الآلية المتبعة لذلك.

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