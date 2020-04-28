الوالي يزور مصاب حريق كهرباء الدرين ويبحث حلول مشكلة النظافة بمستشفى الجمهورية

قام الدكتور عبدالناصر الوالي، صباح اليوم الثلاثاء، بزيارة المهندس الشاب عمار ياسين عبدالكريم، الذي يتلقى العلاج في إحدى مستشفيات العاصمة عدن، عقب تعرضه للحريق أثناء تأديته لعمله بخطوط الكهرباء بمنطقة الدرين.

وخلال الزيارة استمع الدكتور الوالي من الأطباء المعالجين إلى شرحٍ وافٍ عن الحالة الصحية للمهندس عمار ياسين، موجهاً بضرورة إيلاءه العناية الطبية اللازمة.

وأشاد الدكتور الوالي بالشجاعة التي أبداها المهندس الشاب وحرصة الشديد على تأدية واجبه على أكمل وجه، ومخاطرته بحياته لمنع كارثة محققة في محطة كهرباء العاصمة عدن، متمنياً له الشفاء العاجل.

وفي إطار نزوله الميداني في العاصمة عدن، زار الدكتور الوالي الشركة المسؤولة عن نظافة المستشفى الجمهورية، واستمع من المسؤولين فيها عن أسباب تعرقل العمل وتوقفه.

عقب ذلك قام الوالي بزيارة لمستشفى الجمهورية بمديرية خورمكسر ، حيث التقى نائب مدير عام المستشفى، طارق مزيدة، وبحث معه الآليات والحلول الممكنة لمشكلة النظافة.

وفي إطار زيارته التي رافقه العميد محسن الوالي، قائد ألوية الدعم والإسناد، والعميد نبيل المشوشي أركان ألوية الدعم والإسناد قائد اللواء الثالث دعم وإسناد، اطلع على تجهيزات قسم الحجر الصحي لحالات الاشتباه الإصابة بفيروس كورونا في المستشفى.

كما شملت زيارة الوالي ومرافقيه لمستشفى الجمهورية، قسم مرضى الكلى، حيث اطمأنوا على صحة المرضى الذين يخضعون لجلسات الاستصفاء الدموي(غسيل الكلى)، راجيين من المولى أن يخفف عنهم ماهم فيه وينعم عليهم بالصحة والعافية

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