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"الوالي" يكرم عدداً من ضباط وأفراد أمن مطار عدن الدولي

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كرم الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس، رئيس انتقالي العاصمة عدن، عدداً من الضباط والأفراد في أمن مطار عدن الدولي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس المجلس، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي .

وجاء هذا التكريم، امتدادا لبرنامج تكريم الموظفين ورجال الأمن المثابرين والمتفانين في أداء المهام الموكلة إليهم، وكذا الشباب والطلاب المبدعين في مختلف المجالات، والذي أقره المجلس الانتقالي الجنوبي، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.

حضر التكريم، المحامية نيران حسن سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، والسكرتير الخاص لرئيس المجلس الانتقالي عبدالعزيز أحمد الشيخ، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية.

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