الوالي يكشف حجم الدعم المقدم لمكافحة "كورونا" في عدن

كشف البرفيسور الوالي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، نائب رئيس لجنة الإغاثة الاعمال الإنسانية بالمجلس، عن حجم المقدم خلال الفترة الحالية لمكافحة فايروس كورونا وقال : ” المملكة العربية السعودية إضافة الى كل ما تقدمه من دعم قدمت بشكل عاجل مبلغ 3,5 مليون دولار. ستُسلم لمركز الملك سلمان يُستفاد منها في دعم مكافحة فيروس كورونا. وحملة مكافحة نتائج الأمطار في عدن مقدرة ومشكورة والامارات العربية المتحدة أياديها البيضاء ممدودة ودولة الكويت تزاحم الى مقدمة الصفوف كعادتها”.

اما البنك الدولي بحسب الوالي قدم لمشروع مكافحة كورونا في اليمن مبلغ ٢٦ مليون دولار. سيتم الاستفادة منها عن طريق منظمة الصحة العالمية والحكومة رصدت مليار ريال يمني لدعم إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وقال الوالي ان لمجلس الانتقالي استطاع ان يوفر حوالي نصف مليار ريال يمني لدعم إجراءات كورونا ، مشيرا ان كل الإجراءات ستكون تحت إشراف وزارة الصحة وبقية الجهات تساعد وتدعم.

ولفت ان كل هذا الدعم اقر خلال الأسبوع الماضي وقال البرفيسور عبدالناصر الوالي في منشور كتبه حول جهود المكافحة في عدن : ” لا نجلد الداعمين ولا نجلد أنفسنا خلال أسبوع تنفذ المناقصات وتقر ويتم الشراء والتوصيل بحرًا حيث ان الجو والبر مغلق امر غير منطقي..هذه جائحة طارئة فاجئت العالم كله ونحن جزء منه ان لم نكن من بين الدول الأكثر ضعفًا حرب وحصار وفقر”.