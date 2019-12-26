الوالي يلتقي مسؤولين بمنظمة الصحة العالمية بالعاصمة عدن

عدن24 ـ خاص

التقى الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، الأستاذة نهى حميد، ممثلة مكتب الصحة العالمية، والدكتور كليس منسق الطوارى بمكتب منظمة الصحة العالمية بالعاصمة عدن.

وخلال اللقاء استمع الدكتور الوالي من الأستاذة نهى والدكتور كليس لشرح عن الأنشطة والبرامج التي تنفذها منظمة الصحة العالمية في العاصمة عدن لمكافحة الحميّات والأوبئة، وكذا الدعم المقدم من قبلها للمرافق الصحية في مختلف مناطق العاصمة.

وفي كلمة مقتضبة للدكتور الوالي، نقل من خلالها تحيّات الرئيس القائد عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي، لطواقم منظمة الصحة العالمية، وشكره لها على ما تقدمه من خدمات إنسانية عظيمة لدعم القطاع الصحي في العاصمة عدن وباقي محافظات الجنوب.

وأشاد الوالي بالجهود التي تبذلها طواقم منظمة الصحة العالمية وتدخلاتها لتحسين مستوى الخدمة التي تقدمها المرافق الصحية، وخاصة في مجال مكافحة الأوبئة والحميات الفيروسية، مؤكداً استعداد المجلس لتقديم الدعم اللازم وتسهيل عمل طواقم المنظمة بما يمكنها من تنفيذ وبرامجها وتدخلاها وفق خططها الموضوعة.