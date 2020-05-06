الوالي يناقش مع مدراء المكاتب التنفيذية بعدن الحلول العاجلة لتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين

4 مايو / خاص



ترأس الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، مساء أمس، لقاءً هاماً ، ضم عدداً من مدراء المؤسسات الخدمية والمكاتب التنفيذية بالعاصمة عدن.

وبحث اللقاء الذي عقد بقاعة إجتماعات مكتب صندوق النظافة في مديرية خورمكسر، سبل المعالجات السريعة والعاجلة لمشاكل الخدمات الاسياسية للمواطنين في عموم مديريات العاصمة عدن.

وناقش اللقاء مشكلة انقطاع التيار الكهربائي، ومشاكل المياه والصرف الصحي، وتراكم القمامة، والمياه الراكدة التي خلفتها الامطار الاخيرة التي شهدتها عموم مديريات عدن مؤخرا.

وتطرق الحاضرون لأهم الإجراءات الوقائية والاحترازية المجابهة لفيروس كورونا وطرق مكافحة البؤر الناقلة لأمراض الحُميات كالمكرفس والضنك والملاريا ، وسبل تفعيل حملات الرش الضبابي ومكافحة البعوض الناقل للأوبئة في جميع مديريات العاصمة عدن

وأقر اللقاء جملة من الإجراءات السريعة والعاجلة التي ستساهم في تحسين الخدمات الاساسية وتخفف من معاناة المواطنين بصورة افضل ، بالاضافة الى البدء بتنفيذ حملة عامة للرش الضبابي وردم المستنقعات في جميع المديريات .

حضر اللقاء القائد محسن الوالي قائد قوات الدعم والاسناد واركان القوات القائد نبيل المشوشي، والدكتور جمال خدابخش مدير مكتب الصحة وعدد من مدراء السلطة المحلية والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الخدمية واعضاء لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بانتقالي العاصمة عدن وعدد مت الكوادر الصحية والطبية .