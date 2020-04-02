الوالي يناقش مع مدير أوقاف عدن دور الأئمة والخطباء في التوعية من مخاطر "كورونا"

4 مايو / خاص

استقبل الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن ، اليوم الخميس، مدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالعاصمة عدن، الدكتور محمد حسين الوالي.

وناقش الوالي مع مدير مكتب الأوقاف، مشاركة المكتب في الحملة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا، والعمل على رفع الوعي المجتمعي بمسببات المرض وطرق انتقاله وكيفية الوقاية منه، عبر أئمة وخطباء المساجد، وعلماء الدين والمشائخ.

وأكد الوالي أهمية مشاركة قوى المجتمع المدني الأخرى من تربويين وأكاديميين وأعيان وشخصيات اجتماعية في مكافحة الأمراض والأوبئة، خاصة فيروس كورونا المستجد الذي يجتاح معظم دول العالم.

وشدد الوالي على أهمية تكثيف الجهود وتوحيدها لصد خطر تلك الجائحة التي تمثل تحدياً إضافيا للنظام الصحي في البلاد.

حضر اللقاء الشيخ علي محفوظ بارجاء.