المشهد العربي

الوالي يوجه بإنهاء أزمات محطة البرزخ لتوفير المياه بالعاصمة (صور)

27 أبريل، 2020
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وجه عضو هيئة رئاسة الانتقالي عبدالناصر الوالي، بحل المشكلات التي تواجه عمل محطة البرزخ لضخ المياه بجبل حديد بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن؛ لضمان توفير مياه الشرب بكافة مناطق العاصمة.

ووقف الوالي خلال زيارة للمحطة، أمام الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل محطة البرزخ لضخ المياه بجبل حديد بمديرية خور مكسر في العاصمة عدن.

وأطلع الوالي، على آلية العمل اليومي للمحطة وإعادة الضخ إلى المديريات المستفيدة منها.

وأكد الوالي على ضرورة تحمل المسؤولية وقيام الجميع بواجباتهم، وحل المعضلات التي تعترض سير العمل أولاً بأول لضمان استمرارية وصول الخدمة المواطنين، والتخفيف من معاناتهم.

واستمع الوالي خلال الزيارة التي رافقه فيها عدداً من الشخصيات البارزة، إلى شرح لسير العمل في المحطة وحجم منسوب المياه المتوفر في الخزانات، وآليات تشغيل المضخات فيها بعد توقف عملية الضخ ببعض مديريات العاصمة عدن بسبب السيول.

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