عدن تايم

الوالي يوجه رسالة هامة للاطباء في عدن: الحظر بدأ اليوم ووسائل الحماية توفرت

7 مايو، 2020
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وجه الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية بالعاصمة عدن، نائب رئيس لجنة الإغاثة والأعمال الإنسانية بالمجلس، دعوة هامة وعاجلة ، الى جميع الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية بالعاصمة عدن، للانظمام الى زملائهم في معركة التصدي للأوبئة والفيروسات وامراض الحُميات التي بدأت تغزو البلاد دون هوادة ولارحمة .

وجاءت دعوة الدكتور الوالي في منشور عاجل قال فيه : 

اخوتي الكرام وزملائي الاطباء ..

عملكم العظيم لا يستطيع احداً غيركم ان يقوم به ، انتم درع الأمة الاول وحاجزها المنيع ، واذا تصدع ، تصدعت الأمة. 

تعالوا معنا الى الميدان ، قفوا بخبرتكم وقوتكم الى جوار زملائكم ، ساندوهم وساعدوهم ، نحن نحتاج الى اكثر الخبرات تجربة في هذه المعركة المصيرية ، انزلوا الى المستشفيات الخاصة والعامة، هناك المعركة تحتاجنا جميعًا ..!

1- الحظر بدأ من اليوم بالتدريج

2 – وسائل الوقاية توفرت وتتوفر بالتدريج ، هناك شحة في العالم كله.

3 – مركز الامل جاهز ( وأطباء بلا حدود تحملوا الإشراف عليه وسيتحسن الوضع بالتعاون معهم ) ونسعى لتجهيز مركز في الجمهورية وقد جهزناه ولكن الاطباء نحتاج منهم الى التعاون.

نحتاج الى الجميع بدون استثناء..

ابدأ بنفسك.

 لا تسمحوا ان ننهزم ، ولا لمستشفياتنا ان تنهار ، معاً سنهزهم المرض رغم كل الظروف .

 

تذكروا 2015م كانت اكثر قساوة ولكنها لم تهزمنا.

 

اخوكم

ا. د. عبدالناصر الوالي

العاصمة عدن

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