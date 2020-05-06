الوالي يوجه رسالة هامة للاطباء في عدن: الحظر بدأ اليوم ووسائل الحماية توفرت
وجاءت دعوة الدكتور الوالي في منشور عاجل قال فيه :
اخوتي الكرام وزملائي الاطباء ..
عملكم العظيم لا يستطيع احداً غيركم ان يقوم به ، انتم درع الأمة الاول وحاجزها المنيع ، واذا تصدع ، تصدعت الأمة.
تعالوا معنا الى الميدان ، قفوا بخبرتكم وقوتكم الى جوار زملائكم ، ساندوهم وساعدوهم ، نحن نحتاج الى اكثر الخبرات تجربة في هذه المعركة المصيرية ، انزلوا الى المستشفيات الخاصة والعامة، هناك المعركة تحتاجنا جميعًا ..!
1- الحظر بدأ من اليوم بالتدريج
2 – وسائل الوقاية توفرت وتتوفر بالتدريج ، هناك شحة في العالم كله.
3 – مركز الامل جاهز ( وأطباء بلا حدود تحملوا الإشراف عليه وسيتحسن الوضع بالتعاون معهم ) ونسعى لتجهيز مركز في الجمهورية وقد جهزناه ولكن الاطباء نحتاج منهم الى التعاون.
نحتاج الى الجميع بدون استثناء..
ابدأ بنفسك.
لا تسمحوا ان ننهزم ، ولا لمستشفياتنا ان تنهار ، معاً سنهزهم المرض رغم كل الظروف .
تذكروا 2015م كانت اكثر قساوة ولكنها لم تهزمنا.
اخوكم
ا. د. عبدالناصر الوالي
العاصمة عدن