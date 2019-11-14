عدن الغد

الوالي يُكرم مدير عمليات مطار عدن الدولي مطلق عبدالله

Photo of عدن الغد عدن الغد منذ 52 دقيقة
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الوالي يُكرم مدير عمليات مطار عدن الدولي مطلق عبدالله

بتوجيهات من القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، كرّم الدكتور عبدالناصر الوالي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس القيادة المحلية للمجلس بالعاصمة عدن، النقيب مطلق عبدالله أحمد مطلق الدغفلي، مدير عمليات مطار عدن الدولي.
وجاءت توجيهات الرئيس الزُبيدي بتكريم النقيب مطلق، نظراً للجهود الكبيرة والخدمات الجليلة التي يبذلها في نطاق عمله، وذلك في إطار نهج المجلس الانتقالي الجنوبي، لتكريم الموظفين المثابرين والمتفانين في أداء وظائفهم.
حضر التكريم، المحامية نيران سوقي، عضوة هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، وعدد من القيادات العسكرية بالعاصمة عدن.

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عدن الغد

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