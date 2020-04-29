عدن الغد

الوباء الغامض يواصل حصد ضحاياه بالمنصورة ووفاة جديدة

29 أبريل، 2020
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الوباء الغامض يواصل حصد ضحاياه بالمنصورة ووفاة جديدة

يواصل وباء غامض تصر السلطات الصحية بعدن التهوين من امره .
وقالت مصادر صحية لصحيفة “عدن الغد” ان الوباء قضى على حياة شخص في الستينات من عمره ببلوك 31 بالمنصورة  .
واشارت المصادر إلى ان المتوفي اصيب قبل يوم ونقل يوم الثلاثاء إلى احد المستشفيات لكنه توفي متأثرا باصابته.
وتصر السلطات الصحية على ان الاصابات هي لوباء تطلق عليه المكرفس في حين تشكك تقارير محلية واطباء بهذه التاكيدات .
وقض الوباء الغامض على أكثر من 13 شخص خلال 3 أيام فقط بعدن .

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